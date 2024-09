“Marçal está em um momento crucial para sua narrativa. A vitimização exagerada pode fazer com que perca pontos importantes com a torcida que ele mesmo criou como uma pessoa que supera todos os obstáculos. Marçal gravou vídeos demonstrando fragilidade. A tendência é que parte dos eleitores dele veja a inconsistência na narrativa”, avalia Marcelo Vitorino, professor de Marketing Político da ESPM.

Nas redes, Marçal chegou a comparar o episódio com a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O influenciador digital terminou sendo criticado pelos próprios seguidores. “Trump, nesse sentido, mostrou-se mais preparado diante do primeiro atentado que sofreu, mostrando que o incidente não o afetou e que ele manteria a bravura”, completa Vitorino.

Para Mayra Goulart, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da UFRJ, a estratégia de Marçal não poderá ir para a vitimização, e provavelmente ele usará o caso da agressão física para reforçar que é o antissistema que tira o controle dos adversários.

Do outro lado desse episódio, José Luiz Datena, apesar de ser o agressor, passou no tom de sua nota a clareza do entendimento na campanha tucana de que Marçal colheu o que plantou. Ele disse que não se arrependia e que “lavou a alma de milhões. Com o discurso pode até conquistar alguns votos, mas a falta de equilíbrio para o debate público e empurra para fora da política.