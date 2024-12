‘Pacote populista’ da base de Lula vai incluir tarifa zero de ônibus e conta para empresários

Parlamentares da base do governo Lula viram na pressão para avançar com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe a escala de trabalho 6x1 na Câmara dos Deputados uma chance de se reconectar com os eleitores. Agora a ideia é priorizar propostas que ampliem direitos trabalhistas, mesmo se ficarem apenas no discurso e sem acordo para votação. O movimento é também uma forma de tentar evitar um novo baque na popularidade do governo Lula após o anúncio de cortes de gastos.

PUBLICIDADE Uma das principais sugestões é destravar o projeto de lei que propõe zerar a tarifa do transporte público em todo o País. Ex-secretário de Transportes de São Paulo, o deputado petista Jilmar Tatto (SP), autor do projeto, articula o avanço da pauta com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e com secretários do Ministério das Cidades (MCid). “O que tem que fazer é a esquerda e, particularmente o PT, começar a pautar temas que têm a ver com a vida do povo. Evidentemente, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário e ter transporte universal gratuito é fundamental e importante”, disse Tatto à Coluna do Estadão. Pelo texto de Tatto, a adesão dos municípios é voluntária e parte da conta será repassada ao empresariado. “As empresas seriam dispensadas de fornecer vale transporte e passariam a contribuir com verbas para o sistema de mobilidade municipal”, diz o PL 1280/2023, que está pronto para votação no plenário da Câmara.

“O meu projeto autoriza que a empresa deposite o valor do transporte num Fundo Municipal de Transporte e não necessariamente diretamente para o funcionário. Funcionários não terão o benefício só de ir e voltar para casa. Eles terão o benefício 24 horas por dia”, afirma Tatto.

Publicidade

A PEC de Erika Hilton (PSOL-SP) contra a escala 6x1 já gerou uma grita geral no empresariado brasileiro, preocupado com o impacto nos custos e em eventual aumento de desemprego. A oposição ao governo Lula também reagiu.

O líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ), condiciona o apoio dos parlamentares do PL à apresentação de viabilidade econômica das medidas. “Se os textos forem beneficiar a população sem gerar aumento de carga tributária e sem prejudicar o empregador, o PL vai ser sempre favorável”, disse à Coluna do Estadão .

Deputados federais Erika Hilton (PSOL-SP), Guilherme Boulos (PSOL-SP), Jilmar Tatto (PT-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG). Foto: Wilton Junior/Estadão, Agência Brasil/Empresa Brasil de Comunicação, José Patrício/Estadão, Pedro Kirilos/Estadão

Outra proposta que a base governista promete mobilização é para eliminar os chamados “penduricalhos” e evitar que servidores públicos ganhem acima do teto constitucional – atualmente fixado em R$ 44 mil para funcionários federais. O fim dos supersalários é a única sugestão alinhada diretamente com o pacote fiscal do governo Lula. O deputado Guilherme Boulos (PSol), autor de matéria com esse teor, quer urgência na tramitação.