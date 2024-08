Página da Presidência ‘esquece’ Lewandowski e mantém Flávio Dino como ministro da Justiça

A página da Presidência da República dedicada à lista de ministros ignorou a troca no comando do Ministério da Justiça e mantém Flávio Dino como titular da pasta, que desde fevereiro está nas mãos de Ricardo Lewandowski. Atualmente, Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A página também informa Paulo Pimenta como ministro da Comunicação Social, cargo hoje ocupado pelo jornalista Laércio Portela. Pimenta é, desde maio, ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A página foi atualizada pela última vez em setembro de 2023, depois das posses dos ministros André Fufuca (Esporte) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), que substituíram a deputada Daniela Carneiro (União-RJ) e Márcio França (atual ministro do Empreendedorismo), respectivamente.