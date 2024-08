Partido pune candidato que trocou Nunes por Marçal com corte de verba e tempo de TV

O Podemos decidiu cortar R$ 900 mil do fundo eleitoral que seriam repassados a Daniel José, deputado federal e candidato a vereador de São Paulo, após ele declarar apoio a Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura da capital paulista. O partido integra a aliança de Ricardo Nunes (MDB). O parlamentar também será excluído do horário eleitoral gratuito. A “desobediência” do deputado ao Podemos foi revelada pela Coluna do Estadão.

Ex-deputado estadual pelo Novo, Daniel José ficou na suplência de deputado federal nas eleições de 2022. Ele assumiu a vaga na Câmara em junho, após a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, tirar licença de 121 dias para focar nas eleições municipais, e decidiu apoiar Marçal por vê-lo como "quem melhor representa a direita". Nos bastidores, a retaliação do Podemos foi lida como um recado aos demais candidatos a vereador: quem seguir Daniel José e trocar Nunes por Marçal vai perder recursos do partido.