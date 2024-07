Perillo quer antecipar convenção do PSDB e tenta afastar fantasma de desistência de Datena

Formalmente Perillo argumenta que a alteração daria mais prazo para Datena circular como candidato oficializado pela sigla. Nos bastidores, porém, segundo apurou a Coluna do Estadão, há uma pressão de membros nacionais e estaduais da legenda que desconfiam de mais uma desistência do apresentador de televisão e gostariam de ter prazo para costurar alguma aliança. Perillo e Aníbal afirmam estar seguros da manutenção de Datena na disputa este ano.

Uma liderança tucana sentenciou à Coluna: “Se Datena desistir em agosto será o fim do PSDB na capital paulista”. Deixar a convenção para a reta final do prazo determinado pela Justiça eleitoral limita a possibilidade de qualquer outra negociação partidária se ele abandonar a candidatura mais uma vez. A convenção do PSB para formalizar a candidatura de Tabata Amaral, com quem os tucanos poderiam formar chapa, por exemplo, está marcada para 27 de julho.

O temor no ninho tucano não é aleatório. Além do histórico que ele carrega, integrantes do PSDB reclamam de “outros sinais”. Uma das queixas é que o pré-candidato não começou ainda a fazer atividades de rua, como seus adversários. Somente nesta segunda-feira teve sua primeira reunião com o marqueteiro, Felipe Soutello.

José Aníbal ressalta que nesta terça-feira, 16, o pré-candidato começa a participar de sabatinas e outras entrevistas. A agenda de atividades de rua, entretanto, ainda não está divulgada. O PSDB fez apostas variadas de datas anteriormente para iniciar o trabalho em campo, todas frustradas. “Vamos divulgar as atividades na véspera”, disse Aníbal.