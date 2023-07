Pimenta liga para Tebet para desfazer ruído sobre Pochmann: ‘Tivemos uma boa conversa’

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, telefonou nesta tarde para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, após confirmar o economista Marcio Pochmann na presidência do IBGE. O movimento gerou desconforto nos bastidores do governo Lula. “Liguei para Simone Tebet para desfazer qualquer ruído. Tivemos uma boa conversa para reafirmar a parceria, admiração e respeito”, disse o ministro à Coluna.

Pimenta ressalta que Tebet é sua amiga e que a relação entre eles está plenamente pacificada.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Foto: FELIPE RAU

A indicação de Pochmann ao IBGE foi uma demanda pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio, porém, terminou por rachar o Palácio do Planalto, como mostrou a Coluna.

Para uma ala do Palácio do Planalto, Pimenta errou ao não deixar o anúncio para Tebet, que teria ficado “vendida” na história. Aliados do ministro da Secretaria de Comunicação, porém, o defendem e argumentam que era preciso “estancar a sangria” em torno de Pochmann em meio à “campanha difamatória”, nas palavras de uma fonte, contra o economista.