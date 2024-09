PL investe mais por eleitor de Registro, cidade de irmão de Bolsonaro, do que em Santos e Guarulhos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou presença nesta terça-feira, 10, em evento de campanha de seu irmão, Renato Bolsonaro (PL), que concorre à Prefeitura de Registro, a 187 Km da capital. A cidade — com 45.485 eleitores habilitados a votar — não é o foco principal do PL em São Paulo, mas tem sido privilegiada pela legenda na distribuição do fundo eleitoral.

Publicidade

No nordeste do Estado de São Paulo, o candidato do PL à Prefeitura de Franca, João Rocha, recebeu do partido R$ 200 mil de fundo eleitoral. São apenas R$ 0,80 investidos pela legenda para cada um dos 248.525 eleitores da cidade.

Bolsonaro leva comitiva de reforço à campanha do irmão em Registro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à Registro nesta terça-feira, 10, reforçar a campanha do irmão à Prefeitura. Levou com ele uma comitiva para dar peso político aos atos. Na carreata realizada nesta tarde, o ex-mandatário posou em cima de um carro ao lado de Renato Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em outra agenda de campanha, os três apareceram ao lado do Coronel Mello Araújo (PL), candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).