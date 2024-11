Plano de Cid Gomes para voltar ao governo do Ceará está por trás de rompimento com PT

A Coluna do Estadão apurou que a cúpula do PSB sabe do desejo do senador, mas, por enquanto, evita se posicionar sobre a corrida pelo Palácio da Abolição.

Nos bastidores, porém, o rompimento de Cid com os petistas é visto por uma ala do partido como o primeiro passo para tornar viável uma candidatura própria do PSB ao governo do Ceará, daqui a dois anos.

A decisão de Cid e as divergências com o PT foram tratadas na noite desta terça-feira, 19, durante reunião da Executiva do PSB no Ceará.

A aliança do PSB com o PT ocorria desde 2006 e, nos últimos tempos, Cid reclamava de não estar sendo consultado para a tomada de decisões importantes. Seu irmão Ciro Gomes (PDT), que também foi governador do Ceará, já havia rompido com o PT nas eleições de 2022.