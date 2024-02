Portal da Transparência vai mostrar para onde vai a Emenda Pix, mas não no que é gasta

O Portal da Transparência do governo federal vai passar a ter um ambiente específico para a Emenda Pix. Com a mudança, será possível saber qual parlamentar indicou o recurso e a prefeitura ou Estado beneficiado, mas não no que o dinheiro foi usado.

A natureza da Emenda Pix torna impossível essa transparência na ponta. Técnicos do governo colocaram esse tipo de transferência no alvo, apesar de o setor político não querer bater de frente com o Congresso.

O Congresso Nacional. Foto: Wilton Junior/Estadão