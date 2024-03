Previdência dos parlamentares custa R$ 88,6 milhões por ano para a União

A previdência especial de deputados e senadores - que garante aposentadoria integral e com regras mais brandas do que as do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - custa R$ 88,6 milhões por ano para a União, segundo levantamento do Ranking dos Políticos feito através da Lei de Acesso à Informação (LAI) e obtido pela Coluna do Estadão. Atualmente, 65 senadores e 409 deputados recebem o benefício. Os valores das aposentadorias variam de R$ 8.330,18 a R$ 40.698,89, mais do que cinco vezes o teto do INSS, que em 2023 era de R$ 7.507,49.

O Congresso Nacional. Foto: Dida Sampaio/Estadão