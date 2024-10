PSB resiste à pressão de Lula, fortalece Tabata e delimita distância segura de Boulos; veja bastidor

Nos bastidores, segundo apurou a Coluna do Estadão, a avaliação foi de que a sigla precisa trilhar o próprio caminho, dar mais musculatura política a Tabata e “não contaminar” sua imagem com a agenda liderada por Boulos. A ex-candidata do PSB e seu namorado, o prefeito do Recife, João Campos, rejeitaram pedidos de Lula para entrarem na campanha do PSOL. Deixaram claro que não participarão de atos públicos, tampouco gravarão vídeos de apoio. O PSB nacional os apoiou.

Nos últimos dias, Tabata articulou pessoalmente com a executiva nacional para que sua decisão fosse endossada, deixando claro que “não acredita no projeto de Boulos”. Logo após o resultado do primeiro turno, ela declarou voto ao candidato do PSOL contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Mas ressaltou: “Não vou desfazer quem eu sou e no que eu acredito. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo. Independente de qual seja o governo eleito”, declarou.

Boulos tentou alguns acenos. De olho nos votos de Tabata, prometeu incorporar três propostas da deputada em seu programa de governo. Mas, sem sucesso.

Há uma leitura interna entre integrantes do PSB de que Boulos, o PT e o PSOL sairão “muito derrotados” das urnas. Talvez, dizem alguns, até com menos votos do que o psolista conseguiu na campanha de 2020. No entanto, não é a perspectiva de derrota nas urnas que provocam o afastamento, mas o fato de não querer ter a imagem de Tabata poluída pela pauta psolista. A deputada tem conseguido transitar mais ao centro e não está disposta a perder esse ativo.