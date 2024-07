PT de São Paulo deixa debate sobre sucessão na sigla para depois das eleições municipais

O atual presidente do PT-SP, o deputado federal Kiko Celeguim, tem direito a mais um mandato, mas prefere não se antecipar. “Vamos esperar o resultado das urnas. De alguma maneira, as eleições municipais podem aferir o trabalho da atual direção”, afirmou à Coluna do Estadão. Eleito para a vice-presidência do partido no Estado, ele assumiu o comando após Luiz Marinho deixar o cargo para comandar o Ministério do Trabalho do governo Lula.

Citada por dois petistas como uma possível candidata à presidência do PT paulista, a deputada estadual Professora Bebel nega interesse, neste momento, na disputa. “Ainda estamos muito focados nas eleições municipais, só depois vamos ter as discussões internas. A gente costuma reconduzir quem está na presidência. Kiko tem conduzido bem o partido”, declarou a pré-candidata a prefeita de Piracicaba.

Em fevereiro de 2025, o PT vai renovar todas as suas Executivas municipais, estaduais e federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já manifestou nos bastidores que deseja ver o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, como sucessor de Gleisi. Mas a própria dirigente da sigla tem preferência pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a velha guarda do PT, incluindo o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, apoiam Edinho.