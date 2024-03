Sem esperar Haddad, frentes se unem para zerar imposto da cesta básica de imediato

Para não esperar até 2026, quando será criada a CBS (Contribuição sobre bens e serviços) em substituição a impostos federais, como previsto na PEC da reforma tributária, o projeto já autoriza a isenção de PIS/Pasep e da Cofins desses produtos.

O líder da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion (PP-PR), assina a proposta, que será apresentada nesta terça-feira, 26, em reunião das frentes, em Brasília, como forma de se antecipar ao Ministério da Fazenda, que também discute o tema em grupos de trabalho. Os congressistas, que se reuniram em GTs paralelos, argumentam que a inflação sobre os alimentos exige uma medida urgente.

“A FPA vai trabalhar para zerar a alíquota de qualquer alimento. O brasileiro tem o direito de decidir o que quer comer e, mais do que isso, ter condições de comprar o alimento que quiser. A solução para aumentar a oferta de alimentos para a população está na mesa e vamos trabalhar para aprovar junto com o governo que, claro, deseja o mesmo”, disse Lupion à Coluna e ao Broadcast Político.

Por isso, o projeto assinado por Lupion zera as alíquotas dos atuais tributos sobre esses alimentos de forma imediata. Interlocutores da Fazenda, contudo, avaliam que será difícil a proposta seguir com este teor, porque ainda não houve negociação com a equipe econômica. Integrantes do governo dizem que é preciso apontar o impacto fiscal da desoneração da cesta básica e como se daria a compensação, que é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.