Senador faz 135 requerimentos na CPI das Bets no Senado e é primeiro a protocolar pedidos

No requerimento, Izalci Lucas diz que a CPI deveria ouvir Ricardo Liáo por conta do papel que o Coaf terá no monitoramento das bets – uma das preocupações dos integrantes da comissão é com o potencial uso dessas empresas para a lavagem de dinheiro.

Também integrante da CPI, Alessandro Vieira (MDB-SE) vai pedir a quebra do sigilo dos supostos beneficiários de programas sociais que usaram o dinheiro para apostar em bets. Relatório do Banco Central de agosto deste ano sugere que alguns dos pagamentos estão muito acima do que os beneficiários poderiam pagar, o que levantou questionamentos sobre possíveis fraudes.

No relatório, o Banco Central diz que 5 milhões de beneficiários gastaram R$ 3 bilhões em bets em agosto. Só que a mediana de gastos é de R$ 100. Ou seja, metade das pessoas gastou até esse valor, somando R$ 250 milhões. Os R$ 2,75 bilhões restantes foram gastos por 2,5 milhões de pessoas, ou R$ 1.100 cada, bem mais que o valor médio do Bolsa.