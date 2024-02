SP receberá só 16 ônibus fretados de fora do Estado em fim de semana de ato de Bolsonaro, diz ANTT

“Sobre o transporte interestadual de passageiros, foram encontradas 16 viagens licenciadas, transportando 530 passageiros, que englobam parcial ou totalmente o período citado (de 24 a 25 de fevereiro), cuja relação com o evento não foi possível estabelecer”, informou a agência, por meio de nota, ao ser questionada pela Coluna sobre a quantidade de ônibus que deverão chegar à capital no fim de semana da manifestação do ex-presidente.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por sua vez, disse que não possui estimativa sobre a quantidade de fretados oriundos de outras cidade do Estado que deverão chegar na capital entre os dias 24 e 25. Um outro indicativo de que o volume de apoiadores de fora de SP não será tão expressivo é o fato de a associação de hotéis da cidade não ter registrado aumento no número de reservas para o fim de semana.

Embora o número de viagens interestaduais licenciadas não ultrapasse duas dezenas, essa quantidade não representa, necessariamente, o total de fretados que vão chegar a cidade de São Paulo para o ato bolsonarista. Como mostrou o Estadão, as caravanas organizadas por apoiadores de Bolsonaro já somam 34, incluindo as viagens de dentro do Estado. Não há informações se tais viagens foram licenciadas junto à ANTT.