Apesar de promessas de caravanas, ato de Bolsonaro na Paulista não impacta ocupação de hotéis de SP

A ABIH-SP também destacou que nenhuma manifestação - seja de direita ou de esquerda - já teve força suficiente para alterar significativamente a média histórica da taxa de ocupação dos hotéis na região da Paulista. Segundo a associação, apenas eventos como a Fórmula 1 ou a Corrida Internacional de São Silvestre conseguem impactar o nível de ocupação.

No entanto, a manifestação bolsonarista que ocorreu na Paulista em 7 de setembro de 2022 também foi capaz de elevar a taxa de ocupação do hotel Meliá Paulista, localizado a 650 metros do Museu de Arte de São Paulo (MASP), tradicional ponto de encontro das manifestações promovidas por Bolsonaro.

Entre as hipóteses que explicam o aumento da ocupação deste hotel, estão a vista privilegiada para o evento, que faz com que o Meliá Paulista seja procurado por veículos de comunicação, e a proximidade com o ponto de concentração dos atos.