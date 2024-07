Tabata descarta composição com Datena, mas vai esperar PSDB até último minuto

A pré-candidata a prefeita de São Paulo, porém, vai esperar até o último minuto para decidir a vice, e ainda consideraria compor com os tucanos José Aníbal, Mario Covas Neto (Zuzinha) ou Ricardo Trípoli. Procurada, Tabata não comentou.

PSB e PSDB farão a convenção municipal no próximo sábado, 27, para oficializar Tabata e Datena, respectivamente, candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nenhum dos dois definiu a vice.

Segundo apurou a Coluna do Estadão, uma eventual aliança das duas siglas na corrida municipal conta com entusiasmo do vice-presidente Geraldo Alckmin, pois o ajudaria nas articulações para 2026, caso ele volte a concorrer ao governo do Estado.