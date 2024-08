Tabata entrega plano de governo com aceno ao empreendedorismo; PSB controla ministério do setor

A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, entregou nesta segunda-feira, 12, seu programa de governo à Justiça Eleitoral. O texto foi construído por mais de 750 pessoas de forma voluntária. Entre as promessas da deputada federal, está a criação do SP Empreendedor, programa de crédito voltado a pequenos empreendedores com taxas subsidiadas pela Prefeitura.

PUBLICIDADE A ideia selaria uma dobradinha entre os governos municipal e federal no setor — o ex-governador Márcio França, um dos principais aliados de Tabata na política, é do PSB e comanda o Ministério do Empreendedorismo. A vice da deputada nesta campanha, professora Lúcia França, é casada com o ministro. De acordo com o plano de governo protocolado, o SP Empreendedor ofereceria crédito entre R$ 500,00 e R$ 5.000,00, e a concessão só seria feita após uma capacitação do empreendedor sobre gestão financeira e negócios. Não há detalhes, porém, do teto de empréstimos nem o quanto a Prefeitura iria gastar com os juros subsidiados.

A deputada Tabata Amaral na convenção partidária que confirmou sua candidatura à Prefeitura de São PAulo, em 27 de julho. Na foto, com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França; o prefeito do Recife, João Campos (PSB); e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Foto: FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO

Tabata também formalizou a promessa de criar o “Prefia”, uma plataforma digital de locação social e compra subsidiada de imóveis residenciais. A Prefeitura seria a fiadora para simplificar o processo de locação e compra de imóveis, com foco em oferecer moradia para os mais pobres. O setor de habitação é o “coração” da campanha do candidato do PSOL a prefeito paulistano, Guilherme Boulos, que no passado foi coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).