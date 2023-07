Tabata provoca Nunes em ‘teste de popularidade’ nas ruas de São Paulo

A cúpula do PSB nacional está cada vez mais empolgada com ideia de testar a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral para a prefeitura de São Paulo em 2024. E ela mesma decidiu ir às ruas de São Paulo para tentar mostrar que teria mais viabilidade que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

DEPUTADA TABATA AMARAL - 10/04/2023

Numa enquete aleatória, sem critérios científicos, Tabata fez perguntas a moradores da cidade para expor a maior fragilidade política do prefeito no momento: o desconhecimento da população sobre ele.

“Você sabe quem é o prefeito de São Paulo?”, perguntou a algumas das pessoas. Depois mostrou fotos de outros políticos e também pediu uma avaliação sobre a cidade.

A deputada compilou algumas das gravações e postou nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Me falaram que o prefeito de São Paulo andou dizendo por aí que desconhece o meu trabalho pela nossa cidade. Mas antes de respondê-lo, eu fui pra rua pra ver se, pra começo de conversa, as pessoas sabiam me dizer: quem é o prefeito de SP? O resultado foi esse”.

O PSB vai ter uma reunião no mês de agosto para avaliar onde há viabilidade para lançar candidaturas. São Paulo é um dos casos em análise. Integrantes da sigla acreditam que Tabata pode agregar partidos de centro, que hoje têm se aproximado de Ricardo Nunes para uma candidatura à reeleição. Ela já abriu conversas, por exemplo, com o PSDB.

Mas, o PSB da pretensa candidata à prefeitura da maior cidade do País vai ter de convencer, primeiramente, com seu maior parceiro no campo nacional que é o PT. Este, porém, tem orientação expressa do presidente Lula para apoiar a candidatura do deputado Guilherme Boulos (PSOL). Como tudo caminha para a disputa em São Paulo ir para dois turnos, o PSB pretende usar esse argumento na conversa que terá com a cúpula do PT, também em agosto.