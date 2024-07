Tarcísio confirma tática de ‘não entrar em bola dividida’ na disputa em Santos

Interlocutores dos dois lados afirmam não haver motivo para intriga. O cenário nacional e o projeto do túnel Santos-Guarujá levaram o governador a essa situação na cidade. Ele se aproximou do atual prefeito Rogério Santos que tenta a reeleição e trocou o PSDB pelo Republicanos no final do ano passado. Mas também já garantiu que não estará no palanque de Rogério.

A baixada santista é reduto eleitoral do ministro Márcio França (Empreendedorismo) mas, com o movimento na região, Tarcísio conseguiu desidratar a força de França e do ex-governador Geraldo Alckmin, que são potenciais adversários diretos na disputa ao governo estadual em 2026, como mostrou a Coluna do Estadão.

Não é a única cidade onde PL e Republicanos se enfrentarão em São Paulo. Onde houve candidatos dos dois partidos ou enfrentamento entre postulantes da direita, Tarcísio de Freitas vai deixar passar o primeiro turno sem se envolver diretamente.