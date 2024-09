Tributária: Teles dizem que impacto social de cashback maior compensa aumento na alíquota padrão

O presidente-executivo da Conexis, entidade que representa essas empresas, Marcos Ferrari, apresentou nesta terça-feira, 10, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado um estudo da PGA Consultoria segundo o qual equiparar o cashback das teles ao setor de água e esgoto aumentaria a alíquota padrão em 0,01 ponto porcentual, a 28,33%.

A proposta das teles é autorizar que as pessoas de baixa renda possam receber de volta 50% da Contribuição de Bens e Serviços (CBS) e 20% do Imposto sobre Bens de Serviços (IBS) embutidos nos gastos com as teles. Esses foram os porcentuais definidos para o “cashback” de água e esgoto na reforma tributária. Da forma como está, a regulamentação da reforma tributária, no caso das teles, prevê cashback de 20% para a CBS e o IBS.

Para Ferrari, o impacto financeiro da medida é mínimo, e o impacto social, grande. “Uma pesquisa do IBGE sobre os orçamentos familiares aponta que a as famílias de baixa renda com ganhos até um salário mínimo comprometem 12% da renda familiar com serviços de telecom. O cashback vai contribuir para a inclusão digital e redução da desigualdade para as famílias mais carentes”, afirmou o representante das teles.