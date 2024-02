Único vereador da oposição é cassado em Embu das Artes

O político do PSB alega que foi alvo do processo por ter denunciado que o prefeito Ney Santos (Republicanos) teria retirado recursos da saúde e da segurança para financiar o festival Embu Country Fest, com a contratação de artistas como Wesley Safadão, Leonardo e Jorge e Mateus. A Prefeitura disse à Coluna do Estadão que não interfere em nenhum outro Poder.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a data da votação foi marcada para esta semana, após o vereador fazer novas críticas ao prefeito e tentar barrar, judicialmente, o show do cantor Léo Santana, realizado no último dia 18. Procurada, a prefeitura afirmou apenas que “não interfere no Poder Legislativo ou em qualquer outro Poder que não lhe compete”.