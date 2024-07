Valdemar pede socorro a Temer para voltar a falar com Bolsonaro

Valdemar pediu a Temer para interceder sobre o assunto junto a Moraes. O ex-presidente da República é próximo ao magistrado, que foi seu ministro da Justiça e indicado por ele à Suprema Corte. Segundo apurou a Coluna do Estadão, Temer avisou ao dirigente partidário que Moraes deve recebê-lo no STF em agosto, após o recesso do Judiciário.

Para o presidente do PL, a proibição de conversar com Bolsonaro, atrapalha o partido nas eleições municipais. O ex-presidente é o principal cabo eleitoral da sigla.

A investida de Valdemar sobre Alexandre de Moraes se arrasta há meses. Como revelou a Coluna do Estadão, o ex-deputado também procurou o ministro do STF Gilmar Mendes em busca de uma conversa com o magistrado. Ainda assim, nos bastidores do PL, as principais lideranças descartam um recuo de Moraes antes das eleições.