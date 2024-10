Vitória de Nunes expõe acertos de marqueteiro contra teses de ala mais bolsonarista da campanha

Para além do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal cabo eleitoral do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), um grande vencedor das eleições municipais em São Paulo foi o publicitário Duda Lima, que chefiou a comunicação do prefeito reeleito.

PUBLICIDADE Ao longo de toda a disputa eleitoral, Lima sofreu fogo amigo da ala mais bolsonarista da aliança, que defendia um Nunes mais agressivo desde o começo. O marqueteiro resistiu à pressão. Bancou a linha-mestra da campanha de mostrar obras realizadas e insistiu em destacar a origem periférica do prefeito. Após o debate do Flow Podcast, ainda no primeiro turno, No meio do caminho, o marqueteiro levou até um soco no rosto de Nahuel Medina, assessor do então candidato Pablo Marçal (PRTB).

Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes nas eleições municipais deste ano. Foto: Divulgacao

Em meados de agosto, a campanha precisou ganhar reforços para amenizar as críticas de aliados. Àquela altura, Nunes estava em empate triplo com Guilherme Boulos (Psol) e José Luiz Datena (PSDB), que terminou as eleições municipais em quinto lugar.

Naquele momento, o prefeito se rendeu à “teoria do Chacrinha”, dizem nos bastidores: “Quem não se comunica se trumbica”. Um dos interlocutores complementa: “E quem se comunica mal também”. A campanha então contratou jornalistas renomados, como Leandro Cipoloni, que coordenou a área de comunicação com a imprensa.

Publicidade

Mas a saída de Duda Lima nunca foi cogitada. O marqueteiro é nome de confiança do PL de Valdemar Costa Neto, que ganhou a vice na chapa com Ricardo Mello Araújo, e conquistou alinhamento com o prefeito Ricardo Nunes.