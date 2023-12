Weverton prepara ‘costelão’ para festejar aprovação de Dino e recebe alertas

Corre a boca miúda, em Brasília, o convite para festejar a aprovação da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O organizador da festa é o relator na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, Weverton Rocha (PDT-MA), informam interlocutores. E o cardápio escolhido é costelão.

A questão é que Flávio Dino ainda será sabatinado na CCJ nesta quarta-feira, 13, para só então ter seu nome submetido à votação na comissão e no plenário. Resultado: até senadores da base comentaram, na tarde deste terça, 12, que não era bom comemorar vitória antes do tempo. Apesar disso, os aliados do ministro da Justiça afirmam estar seguros de que ele será aprovado com mais de 50 votos.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) ao lado do colega Flávio Dino (PSB-MA), que se afastou do mandato no Senado para assumir o Ministério da Justiça e agora foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Lula Marques/ Agencia Brasil

Os que não veem a hora de saborear vitória e costelão na brasa, a explicação é que esse é um prato que demora muito tempo para ser preparado e, por isso, a antecedência no preparo da festa.

O próprio Dino desconversou ao ser perguntado pela Coluna sobre o evento. Disse não saber de nada e que não recebeu convite. Já o senador Weverton Rocha não respondeu as mensagens da Coluna.

Nesta terça, Flávio Dino fez mais um beija-mão no Senado, e conversou com senadores da bancada do MDB para pedir apoio. Também avançou em conversas com congressistas mais conservadores se posicionando de forma clara, por exemplo, contra o aborto.

Dino e Weverton já foram adversários

Continua após a publicidade

O pedetista rompeu com Dino na eleição de 2022, quando concorreu ao governo do Maranhão apoiado pelo bolsonarismo. Na época, o atual ministro da Justiça apoiou Carlos Brandão (PSB), o atual governador, que já tinha sido seu vice quando o socialista governou o Estado por duas vezes.

Interlocutores de Dino dizem que a relação do ex-governador do Maranhão com o senador é marcada por idas e vindas. “Já foram muito próximos, muito distantes. Hoje a relação é cordial”, disse um aliado, logo após a escolha de Weverton como relator. Nas últimas semanas, porém, os dois deram demonstração de proximidade.