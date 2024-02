A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, 8, que obrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro a entregar seu passaporte, prendeu seus auxiliares e mirou em oficiais-generais, abalou o mundo político. Colunistas do Estadão analisam o principal fato pelos mais variados ângulos. Da estratégia petista de manter Bolsonaro nas cordas ao impacto da operação no futuro político do ex-presidente e das eleições deste ano, os colunistas apresentam como a ação deflagrada a partir de despacho do ministro Alexandre de Moraes repercute.

Operação da Polícia Federal mirou no ex-presidente Jair Bolsonaro e em seus auxiliares mais próximos Foto: Adriano Machado / REUTERS

Eliane Cantanhêde: ‘Virada de mesa’, minuta de golpe, militares e assessores nazistas: tudo leva a Bolsonaro

PUBLICIDADE Eliane Cantanhêde revela que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro tem já um cronograma: o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF) não pretendem correr nenhum risco jurídico, policial ou político e só pretendem chegar a esse ponto após condenação em última instância.



William Waack: Ponto central da investigação não é mais Bolsonaro, mas tamanho do estrago nas Forças Armadas

William Waack aponta que operação da PF tem um ponto nevrálgico: saber até onde chega o estrago dentro da instituição das Forças Armadas. O colunista considera que generais de quatro estrelas foram humilhados na operação policial, sem que a instituição possa reagir. E nem deve.





Diogo Schelp: Golpismo nas Forças Armadas só será eliminado com mudança no ensino militar

Diogo Schelp aponta ineditismo na operação da Polícia Federal ao mirar em cúpula militar, mas alerta que espírito golpista em setores das Forças Armadas só será eliminado se houver mudança nos cursos de formação dos militares





J.R.Guzzo: Ação da PF serve para desviar atenção de decisões do ministro Toffoli que livraram empresas de multas

J.R.Guzzo aponta que a máquina estatal vem sendo usada para sustentar o discurso de golpe no 8 de Janeiro. Diz ainda que o presidente Lula quer transformar Jair Bolsonaro no principal problema do País e que a ação da PF desta quinta-feira, 8, pode desviar a atenção das decisões do ministro Dias Toffoli que suspendeu pagamento de multas de empresas envolvidas na Lava Jato.





Sergio Denicoli: Apesar de indícios obtidos pela PF, o que vale nas redes são os argumentos e não os fatos

Sergio Denicoli sustenta que mesmo que a Polícia Federal apresente provas de envolvimento de Jair Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado, no mundo virtual sua bolha dirá que há uma perseguição à direita em curso com aval do Supremo Tribunal Federal.

Ricardo Corrêa: Operação da PF imobiliza Bolsonaro e é a que mais traz ameaças a seu futuro

Ricardo Corrêa mostra a operação da Polícia Federal contém ordem judicial para impedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro mantenha contato com seus auxiliares mais próximos. A ação policial também é a que possuem elementos que mais podem complicar seu futuro político.





Marcelo Godoy: Cúpula bolsonarista tentou dividir Exército para dar golpe, mas fracassou

Marcelo Godoy explica que a estratégia do então presidente Jair Bolsonaro passava por desacreditar o Alto Comando do Exército (ACE) para conseguir conspirar contra a democracia. Bolsonaro agiu para dividir a Força militar.





Monica Gugliano: Ação policial que atinge generais de quatro estrelas na reserva constrange o Exército

Monica Gugliano conta que a operação da Polícia Federal é motivo de constrangimento para as Forças Armadas e, em especial, para o Exército. Entre os alvos da ação policial estão oficiais que passaram pelo Alto Comando do Exército.





Vera Rosa: Planalto vê impacto de investigação contra Bolsonaro nas eleições municipais de São Paulo e Rio

Vera Rosa mostra que a operação da Polícia Federal, na visão de integração do governo petista, pode ter impacto na disputa eleitoral para as duas maiores capitais do País: São Paulo e Rio. Ministros do governo Lula acreditam que Bolsonaro pode se tornar “um cabo eleitoral tóxico”.