Nos grupos de direita, a ideia de perseguição política é a mais difundida, com o argumento de que Bolsonaro não tentou dar um golpe, pois não criou dificuldades para a posse de Lula e, inclusive, nomeou para o comando das Forças Armadas nomes indicados pelo presidente eleito. As conversações também pedem a prisão de Alexandre de Moraes, com a acusação de que ele teria transformado o STF em uma instituição envolvida com a política partidária, que quer censurar as vozes conservadoras. Nesses grupos há ainda críticas a Bolsonaro pela inação diante da “ameaça comunista”, e lamentos pela posse de Lula ter ocorrido.

A esquerda também tem seus argumentos dissociados dos fatos. Além das críticas usuais a Jair Bolsonaro, aproveitou a nova operação da PF para dizer que Arthur Lira seria um dos envolvidos em uma tentativa de golpe, alimentando a campanha dos lulistas para desgastá-lo. Alega isso porque a imprensa informou que a minuta do golpe previa a prisão do presidente do Senado, mas não a do presidente da Câmara. Pura ilação, sem qualquer prova.