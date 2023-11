Comissão da Câmara dos Deputados debate regulamentação da profissão de gerontólogo

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove na próxima quarta-feira, 29, às 14h30, uma audiência pública para debater o projeto de lei que regulamenta a profissão de gerontólogo, profissional. Trata-se daquele que se dedica ao estudo do envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Com formação multidisciplinar e multiprofissional, a pessoa que se habilitar nesta área se diferenciará do geriatra, que é uma especialidade médica.

Gerontólogo se dedica ao estudo do envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, diferentemente do geriatra, que atua em uma especialidade médica. Foto: MARCOS DE PAULA/AGENCIA ESTADO

Iniciativa do relator da proposta, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), o encontro, de acordo com o parlamentar, visa discutir a importância deste especialista para a elaboração e estruturação de políticas públicas relacionadas à parcela idosa da população. Segundo ele, a audiência tem por meta fomentar e favorecer a formação de profissionais capacitados para o “cuidado e a promoção do envelhecimento ativo e produtivo”.

Foram convidados para a audiência o presidente e o vice-presidente da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG), Lucas Pelegrini e Maicon Luís Bicigo Delinocente; a chefe do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, Juliana Hotta Ansai; o vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia e Gerontologia (ABTG), Fábio Ferreira; e a coordenadora-geral de Residências em Saúde da Secretaria de Educação Superior (Sesu-MEC), Patrícia Franco Marques.