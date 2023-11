Comissão do Esporte do Senado aprova convocação de Anielle para explicar protocolo contra racismo

A Comissão de Esporte do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 8, a convocação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, para depor no colegiado sobre o “protocolo de intenções para o combate ao racismo e promoção da igualdade racial”, assinado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 24 de setembro deste ano.

Procurada pelo Estadão, a ministra confirmou que vai comparecer à sessão para prestar esclarecimentos e disse que a “convocação se transformou em convite”.

O pedido foi apresentado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), que disse, na justificativa, que “faz-se de suma importância conhecer as ações concretas que o Ministério da Igualdade Racial está planejando para concretização desse objetivo (combate ao racismo no esporte)”.

Ministra Anielle Franco assinou protocolo de combate ao racismo no esporte no dia 24 de setembro com a CBF Foto: Reprodução/Instagram/@aniellefranco

O requerimento aprovado pela comissão destaca a importância de a ministra esclarecer a “implementação e os efeitos benéficos” do protocolo assinado. Os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos) e André Fufuca (Esporte) também participaram da cerimônia, mas não foram acionados pela Comissão.

No dia em que o protocolo foi assinado, Anielle foi de Brasília a São Paulo usando um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que tem um custo operacional muito mais elevado do que o de um voo comercial. Silvio Almeida fez o mesmo trajeto, mas com um voo de linha.

A ministra respondeu às críticas da oposição dizendo ser alvo de violência política de gênero. “É inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda?”, escreveu nas redes sociais na época.

Na ocasião, assessoras da ministra publicaram fotos e vídeos debochando da CBF e dos torcedores do São Paulo. Marcelle Decothé da Silva (foto) foi demitida Foto: Reprodução/Instagram

O protocolo foi assinado durante a final da Copa do Brasil, disputada entre São Paulo e Flamengo, clube carioca para o qual a ministra torce. O jogo foi no estádio do Morumbi, em São Paulo. As assessoras que acompanharam Anielle publicaram nas redes sociais vídeos e fotos debochando da CBF e do São Paulo.

Uma delas, Marcelle Decothé da Silva, postou uma foto da torcida são-paulina acompanhada dos dizeres “torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade... pior de tudo pauliste”. A declaração foi alvo de repúdio da Torcida Independente e da presidência do clube. Anielle pediu desculpas pelas atitudes. A assessora foi demitida.

O episódio colocou a ministra na mira do Congresso. Além dessa convocação aprovada no Senado, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara aprovou um pedido do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) de convocação de Anielle para explicar os gastos com o voo da FAB.

Os ministros Silvio Almeida (de camisa branca) e André Fufuca (de camisa preta) também participaram da assinatura do protocolo Foto: Perfil de Anielle Franco no X / Reprodução

Como mostrou o Estadão, o ministério gerido por Anielle gastou mais de metade da verba em viagens. A pasta empenhou (reservou para gastar) R$ 6,1 milhões dos R$ 12,5 milhões a que tem direito apenas para essa finalidade.

No dia 28 de setembro, a ministra da Igualdade Racial pediu escolta e proteção policial, por causa de intimidações que começou a sofrer por causa do episódio. Além de xingamentos, Anielle foi alvo de ameaças de morte, que diziam que ela teria o mesmo destino da sua irmã, a vereadora Marielle Franco, vítima de uma execução violenta no dia 14 de março de 2018.