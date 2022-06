CPI do MEC: Oposição tem 28 assinaturas e protocola pedido de abertura hoje; confira os apoiadores

O líder da oposição ao governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que irá protocolar nesta terça-feira, 28, ao meio-dia, o requerimento para criar a CPI do MEC, que já conta com 28 assinaturas (veja ao final deste texto). Segundo o senador, todos os pré-requisitos para a instalação da CPI foram preenchidos.

O pedido só terá prosseguimento com aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a quem cabe analisar o requerimento e determinar a instalação, mas há dúvidas se a CPI de fato será aberta em razão da proximidade das eleições de outubro. A oposição ao governo de Jair Bolsonaro se mobilizou após vir à tona a denúncia sobre a existência de um ‘gabinete paralelo’ no Ministério da Educação, instalado por pastores ligados ao ex-ministro e também pastor Milton Ribeiro. A suspeita é de que tenha ocorrido beneficiamento de aliados em liberação de recursos em troca do pagamento de propinas, conforme denunciou o Estadão em março.

O presidente Jair Bolsonaro, o então ministro Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Foto: Catarina Chaves/MEC

Na manhã da quarta-feira, 22, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Milton Ribeiro, no âmbito da operação que investiga sua responsabilidade no caso do gabinete paralelo. Outros 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e, dentre os alvos, estão os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura. Eles foram soltos no dia seguinte após decisões liminares.

Confira a lista dos Senadores que assinaram o requerimento para abertura da CPI do MEC:

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

2. Paulo Paim (PT-RS)

3. Humberto Costa (PT-PE)

4. Fabiano Contarato (PT-ES)

5. Jorge Kajuru (Podemos-GO)

6. Zenaide Maia (Pros-RN)

7. Paulo Rocha (PT-PA)

8. Omar Aziz (PSD-AM)

9. Rogério Carvalho (PT-SE)

10. Reguffe (União Brasil-DF)

11. Leila Barros (PDT-DF)

12. Jean Paul Prates (PR-RN)

13. Jaques Wagner (PT-BA)

14. Eliziane Gama (Cidadania-MA)

15. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

16. Nilda Gondim (MDB-PB)

17. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)

18. José Serra (PSDB-SP)

19. Eduardo Braga (MDB-AM)

20. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

21. Cid Gomes (PDT-CE)

22. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

23. Dario Berger (PSB-SC)

24. Simone Tebet (MDB-MS)

25. Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

26. Rafael Tenório (MDB-AL)

27. Izalci Lucas (PSDB-DF)

28. Alexandre Giordano (MDB-SP)