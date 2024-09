Datafolha: Nunes venceria Boulos e Marçal em eventual 2º turno; veja projeções

A pesquisa do Datafolha mostrou que os dois dividem a liderança nas intenções de voto no primeiro turno. Nunes tem 27% e Boulos aparece com 25%. Há um empate técnico porque a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais. Marçal aparece em terceiro, com 21%.

O Datafolha foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e ouviu 1.610 eleitores paulistanos entre os dias 24 e 26 de setembro. O intervalo de confiabilidade é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06090/2024.