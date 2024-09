Quando serão os próximos debates entre candidatos à Prefeitura de São Paulo? Veja datas e horários

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorre no domingo, 6 de outubro. Até esta data, estão previstos mais três debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Se todos os programas previstos forem realizados, o pleito deste ano terá 11 debates ao longo do primeiro turno, superando recorde do anterior, de dez, em 2020.

O debate organizado pelo Flow News nesta terça-feira, 23, marcado pela expulsão do candidato Pablo Marçal (PRTB) e pelo episódio de agressão de Nahuel Medina, assessor do ex-coach, a Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi o oitavo encontro entre os postulantes a prefeito desde o dia 8 de agosto, quando foi ao ar o debate da TV Bandeirantes.

Debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo organizado pelo SBT na sexta-feira, 20 de setembro Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE As campanhas confirmaram a participação no próximo encontro, que será realizado pela TV Record no sábado, 28. Já garantiram presença os candidatos Nunes, Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). Procurado pelo Estadão, Marçal ainda não respondeu se participará da dinâmica. Tabata, por meio de nota, disse que vai “a todos os confrontos e debaterá “com quem quer que seja”. As campanhas de Nunes e Boulos também confirmaram que pretendem comparecer no debate realizado pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL na segunda-feira, 30. Neste caso, apenas os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas foram chamados.

O convite só é obrigatório aos candidatos filiados a partidos políticos que tenham cinco ou mais representantes no Congresso Nacional, segundo a legislação eleitoral. Entre os seis candidatos à Prefeitura melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) não estão filiados a partidos que cumprem esse critério.

O PRTB, sigla de Marçal, não possui nenhum representante no Legislativo federal. Já o Partido Novo, de Marina, conta com o quórum exigido, mas filiou dois dos seus cinco representantes no Congresso após o prazo exigido pela lei. São os casos do deputado federal Ricardo Salles (SP), que retornou à sigla após ter sido expulso da legenda em 2020, e do senador Eduardo Girão (CE), candidato a prefeito de Fortaleza.

O convite a Marçal e Marina não é obrigatório, mas não é proibido: a escolha de chamá-los ou não cabe a cada organizador. A candidata do Novo não foi convidada para o primeiro debate e chegou a ajuizar uma ação contra a TV Bandeirantes para garantir sua participação no programa, mas não obteve uma decisão favorável. Ela também não participou do debate da TV Gazeta em parceria com o MyNews, realizado no dia 1º de setembro. Já Marçal, mesmo filiado a um partido sem representantes no Congresso, foi convidado e participou de todos os programas realizados desde 8 de agosto.

Publicidade

TV Record

A TV Record promoverá um encontro com os candidatos a prefeito no sábado, 28 de setembro, às 21h. Foram convidados Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

UOL/Folha de S. Paulo

Após promover um debate em parceria com a RedeTV no dia 17 de setembro, o portal UOL volta a organizar um encontro com os candidatos à Prefeitura em parceria com o jornal Folha de S. Paulo. O encontro está programado para a segunda-feira, 30 de setembro, às 10h. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) foram convidados.

TV Globo

O debate da TV Globo entre candidatos a prefeito de São Paulo será transmitido na sexta-feira, 3 de outubro, às 22h. A lista de convidados ainda não foi divulgada pela emissora.