Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais uma vez lidera a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 9, com 45% dos votos, 11 pontos porcentuais a mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 34% e está na segunda posição.

O petista mantém o mesmo número da pesquisa anterior, do dia 1º deste mês; o atual chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima, ainda dentro da margem de erro. Esse foi o primeiro levantamento depois do atos bolsonaristas no 7 de Setembro.

Os candidatos são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 7%, que oscilou dois pontos para baixo e está empatado tecnicamente com Simone Tebet, que manteve os mesmos 5%. Brancos e nulos somam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Essa foi a primeira pesquisa após os atos do dia 7 de Setembro, nesta quinta-feira.

Lula e Bolsonaro em eventos em agosto de 2022.

Entre o eleitorado feminino, Bolsonaro oscilou um ponto porcentual para cima e agora tem 29% enquanto Lula oscilou dois para baixo e aparece com 46%. O discurso do presidente no 7 de Setembro foi marcado por falas consideradas machistas, em que comparou a primeira-dama Michelle com a esposa do petista, Janja, e puxou um coro dizendo ser “imbrochável”.

Bolsonaro voltou a oscilar positivamente entre os evangélicos e apareceu três pontos porcentuais para cima nesta pesquisa. Ele alcançou os 51% de intenção de votos do público ante 28% de Lula, que surgiu quatro pontos abaixo.

Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Felipe D’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.

A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pela Globo, foi realizada entre os dias 8 e 9 de setembro e entrevistou 2.676 eleitores presencialmente em 191 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.