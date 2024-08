Debate Estadão: Veja 5 embates de Marina Helena no encontro entre candidatos em SP

O primeiro debate da candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena, nestas eleições contou embates diretos dela com os demais concorrentes, sobretudo em meio a críticas à esquerda e à gestão da cidade pela atual administração, momentos de acusações e frases de efeito na sua busca pelo conhecimento do eleitorado paulistano. Além dela, outros cinco candidatos participaram do encontro promovido pelo Estadão, pelo portal Terra e pela FAAP na manhã desta quarta-feira.

Marina Helena participa de debate do Estadão com os candidatos à Prefeitura de São Paulo na FAAP Foto: Werther Santana/Estadão

Marina Helena x Tabata

A candidata do Novo disse que as propostas da esquerda se resumem a esperar que o estado resolva tudo e defendeu a promoção de programas com a ajuda da iniciativa privada e com menos burocracia. Ela relacionou o vice-presidente Geraldo Alckmin à defesa do Hamas. Tabata então a acusou de fake news. Maria Helena também utilizou o espaço para rebater Tabata, dizendo que a deputada não é a única mulher na disputa. “Prazer, Marina Helena, candidata, mãe de 43 anos, com muito mais experiência que você de vida e de profissão”. Tabata disse que a candidata não conhecia os temas que estavam sendo tratados.

Maria Helena x Nunes

A economista questionou o atual prefeito da cidade de São Paulo sobre a existência de um canal no youtube da prefeitura chamado “Saúde para Todes” e acusou a gestão de promover ideologias, além de incentivar o uso de hormônios para bloqueio puberal. Posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde negou as acusações feitas pela candidata.

Marina Helena x Boulos

Marina disse que Boulos não possui moral para dizer que pretende combater a máfia dos transportes públicos. A candidata disse ainda que o psolista fez a sua carreira invadindo propriedades. Boulos rebateu dizendo que ela o confundiu com outro participante do debate, que tem o presidente do partido confessadamente envolvido com tráfico de drogas.

A candidata do Novo provoca o recém-filiado ao PSDB, relembrando que ele é ex-apresentador da emissora que não permitiu sua participação no primeiro debate das eleições municipais. Maria Helena diz que o partido de Datena não fez nada para resolver o problema da Cracolândia enquanto esteve à frente da Prefeitura. Com apenas cinco segundos restantes, Datena respondeu que não era filiado ao partido durante gestões anteriores.

Maria Helena x Marçal

Em clima amistoso, comparado aos demais confrontos, Maria Helena disse a Marçal que ela está fazendo um papel de Davi contra Golias, no esforço para que São Paulo volte a ser uma terra de oportunidades. Marçal respondeu que, por ser mulher, a candidata poderia ser Ester, pois ele seria Davi. Aproveitando uma deixa do filiado ao PRTB, Maria Helena buscou se promover. “Eu queria agradecer ao Marçal por dizer que eu sou a pessoa mais capacitada para governar a cidade de São Paulo. E já que vocês vão fazer o “M”, faz o de Marina”, diz.