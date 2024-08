Debate provoca posicionamento da Prefeitura de São Paulo contra fala de Marina Helena

No bloco sobre educação, do debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e com a Faap, a economista perguntou ao adversário sobre a “sexualização das crianças na sala de aula”. “Eu queria saber do prefeito, a sua opinião sobre um canal no YouTube da Prefeitura chamado “Saúde para Todes”, onde se fala de ideologia de gênero, e pior ainda, de um documento da sua Prefeitura, assinado por você (Nunes) onde se fala em bloqueio hormonal da puberdade para meninos e meninas trans a partir dos 8 a 9 anos de idade.”

Em resposta, prefeito disse que Marina Helena poderia ter feito o questionamento a ele previamente. “É algo que você está colocando e, qualquer questão, poderia ter me falado antes, se tem alguma dúvida para a gente poder levantar. Porque o nosso objetivo é levar acesso à educação a todas as crianças da nossa cidade de São Paulo.”