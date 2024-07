Lula espera que líderes mundiais venham ao Brasil depois de bater recorde de viagens internacionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira, 19, que viajou no ano passado, mas que agora são os líderes de outros países que vêm ao Brasil. Ele deu a declaração em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo o petista, o Brasil tem que “gostar” de todo mundo. O que importaria, nesse raciocínio, é a relação entre Estado e Estado. Lula não mencionou nomes, mas um de seus desafios na atualidade é manter a relação de Estado entre Brasil e Argentina, enquanto o presidente do país vizinho, Javier Milei, dá declarações contra o brasileiro.

Lula em chegada ao Cairo, no Egito, em viagem realizada em fevereiro deste ano Foto: Ricardo Sutckert/PR

PUBLICIDADE O petista também disse que o Brasil vive uma boa fase e que ele, Lula, vive um momento excepcional. O discurso do presidente foi no primeiro de três compromissos que terá nesta sexta-feira em São José dos Campos. A cerimônia foi para anunciar investimentos na Via Dra e Rio Santos. A administradora da rodovia, a CCR, emitiu R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas ancoradas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Depois, o presidente da República irá até a fábrica da Embraer na cidade. Ele terá reunião com o CEO da empresa, Francisco Gomes Neto, e participará de solenidade de anúncio de financiamento do BNDES a exportações da Embraer.

Além de Lula, estavam presentes os ministros Laércio Portela (Secom), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Renan Filho (Transportes), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio e vice-presidente da República), Fernando Haddad (Fazenda), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral). Também o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Mais viagens num primeiro ano de governo

Lula é o presidente que mais viajou para o exterior no primeiro ano de governo. O recorde, contudo, não foi batido em 2023. Ele fez 27 viagens para outros países no ano passado. O número supera as excursões de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso nos respectivos anos de estreia e só é inferior aos dos mandatos anteriores do próprio petista, entre 2003 e 2007.

A maratona de viagens havia sido prometida durante a campanha do petista à Presidência, em 2022. As excursões, contudo, não estiveram blindadas de críticas e controvérsias. Em abril de 2023, quando foi à China, Lula levou em sua comitiva o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile. O episódio ampliou uma crise com a Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional.

Meses depois, em julho, durante visita a Cabo Verde, o presidente cometeu uma gafe ao expressar “profunda gratidão” ao continente africano pela escravidão no Brasil. “Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso País”, disse Lula.