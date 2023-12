Deputado Danilo Forte dá dicas culturais: canção de Gonzaguinha e a História da riqueza

O deputado Danilo Forte (União-CE) passou as últimas semanas envolto em números. Relator da Lei de Diretrizes do Orçamento (LDO) teve que traçar as regras para o governo gastar no próximo ano. Ainda que seu tempo estivesse consumido pela tarefa, parou uns minutos para dar sugestões sobre o ver, ler e ouvir nas horas de lazer.

Na série em que o Estadão ouve políticos e autoridades sobre livros, filmes e músicas, o deputado apresenta dicas de uma clássica produção cinematográfica e música de Gonzaguinha. A seguir as sugestões do parlamentar:

Um livro

Danilo forte escolheu a obra do jornalista e historiador Jorge Caldeira como livro a indicar ao leitores do Estadão. A publicação reúne o resultado de pesquisa e garimpagem em arquivos para recontar a história da economia brasileira. O livro quebra alguns mitos sobre o período colonial em que o País só se sustentava a partir da exportação de um produto só. “Os levantamentos quantitativos sugerem que não há como sustentar o conceito de uma economia colonial formada por um setor interno sem dinâmica mercantil e um setor exportador que concentrava o processo acumulador de produção”, diz o autor da obra.





Um filme

A sugestão do deputado para ver é em preto e branco. O filme Casa Blanca, de 1942, leva o título de clássico dos clássicos do cinema de holywoodiano. A história se passa na Segunda Guerra Mundial, mas em Marrocos. O filme é estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. A música tema também virou um clássico: “As time goes by”.





Uma música

O cearense Danilo Forte vai de Gonzaguinha. Ele sugere a canção gravada pelo cantor e compositor na década de 1980. A música acaba sendo um voto de otimismo já que a virada de ano está próxima. Diz a letra:

Eu fico com a pureza

Da resposta das crianças

É a vida, é bonita

Ficha técnica

Filme: Casablanca, Michael Curtiz

Música: O Que É O Que É, Gonzaguinha

Livro: História da Riqueza no Brasil, Jorge Caldeira