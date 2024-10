Deputado do partido de Bolsonaro participa de evento em apoio a candidato petista em Fortaleza

Um dos participantes do evento foi Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Atualmente sem partido, o prefeito foi filiado ao PL e era presidente estadual da sigla até novembro de 2023. Gonçalves é aliado do ministro da Educação e, em sua gestão à frente do partido bolsonarista, precisou adotar uma postura menos simpática ao PT.

Foi com o partido sob seu comando no Ceará que aconteceu a expulsão do deputado federal licenciado Yuri do Paredão, que posou ao lado de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “fazendo o L” e deu declarações de apoio ao atual presidente. Ao deixar o comando do PL cearense, Acilon declarou que sua saída foi motivada por “divergências de entendimento com outros membros da sigla”.