Só 12 deputados e senadores vencem eleição municipal no primeiro turno; 87 concorreram

BRASÍLIA – Dos 83 deputados e dos quatro senadores que disputaram a eleição municipal, apenas 12 conquistaram mandatos neste domingo, 6, conforme levantamento do Ranking dos Políticos, organização que acompanha o Congresso Nacional, com dados oficiais da Justiça Eleitoral. No total, 57 congressistas foram derrotados ou tiveram a eleição anulada e 18 vão disputar o segundo turno. O levantamento considera todos aqueles que concorreram a prefeito, vice-prefeito ou vereador.

Os deputados Tabata Amaral (PSB-SP), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Amom Mandel (Cidadania-AM), derrotados nas eleições municipais. Foto: Tiago Queiroz, Pedro Kirios e Wilton Junior/Estadão

“Apesar do número recorde de congressistas que participaram das eleições municipais, o desempenho nas urnas evidenciou um certo distanciamento de suas bases eleitorais, com a maioria apresentando resultados abaixo do esperado”, afirma Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos. “É interessante notar como essa dinâmica influencia o cenário político nacional, com figuras de destaque no Congresso buscando fortalecer sua atuação a partir de mandatos municipais.”

Entre os deputados eleitos, estão Carmen Zanotto (Cidadania) em Lages (SC) e Washington Quaquá (PT) em Maricá (RJ). Confira a lista abaixo:

Deputados eleitos para prefeitura:

● Carmen Zanotto (Cidadania - SC) - Lages (SC)

● Alberto Mourão (MDB - SP) - Praia Grande (SP)

● Gerlen Diniz (PP - AC) - Sena Madureira (AC)

● Washington Quaquá (PT - RJ) - Maricá (RJ)

● Dr. Benjamim (União Brasil - MA) - Açailândia (MA)

● Hélio Leite (União Brasil - PA) - Castanhal (PA

Deputados federais eleitos para vereador:

● Priscila Costa (PL - CE) - Fortaleza (CE)

● Eliza Virgínia (PP - PB) - João Pessoa (PB)

● Luiz Antonio Corrêa (PP - RJ) - Valença (RJ)

● Nitinho (PSD - SE) - Aracaju (SE)

● Carla Ayres (PT - SC) - Florianópolis (SC)

Senador eleito:

● Rodrigo Cunha (Podemos - AL) se elegeu como vice-prefeito na chapa de João Henrique Caldas (PL), atual prefeito de Maceió.

Deputados federais que disputam o segundo turno para prefeito

● Alex Manente (Cidadania - SP) - São Bernardo do Campo (SP)

● Max Lemos (PDT - RJ) - Queimados (RJ)

● Márcio Correa (PL - GO) - Anápolis (GO)

● Professor Alcides (PL - GO) - Aparecida de Goiânia (GO)

● Delegado Éder Mauro (PL - PA) - Belém (PA)

● Abílio Brunini (PL - MT) - Cuiabá (MT)

● André Fernandes (PL - CE) - Fortaleza (CE)

● Capitão Alberto Neto (PL - AM) - Manaus (AM)

● Carlos Jordy (PL - RJ) - Niterói (RJ)

● Rosana Valle (PL - SP) - Santos (SP)

● Ricardo Silva (PSD - SP) - Ribeirão Preto (SP)

● Guilherme Boulos (PSOL - SP) - São Paulo (SP)

● Natália Bonavides (PT - RN) - Natal (RN)

● Fabio da Rosa (PT - RS) - Porto Alegre (RS)

● Mariana Carvalho (Republicanos - MA) - Imperatriz (MA)

● Paulinho Freire (União Brasil - RN) - Natal (RN)

Deputado federal que disputa o segundo turno para vice-prefeito:

● Bebeto (PL - RJ) - São João de Meriti (RJ

