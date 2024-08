Foi assim, por exemplo, quando Boulos questionou se Nunes concordava com três frases reprováveis do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia um novo mandato para o atual prefeito. Nunes negou-se a responder e disse que não era candidato a comentarista político. E trocou a prosa acusando Boulos de apoiar a ditadura venezuelana e de ter atuado para livrar o deputado André Janones (Avante-MG) de ser punido pela prática da rachadinha. Foi assim, também, quando Marçal perguntou a Tabata o que a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, onde a candidata estudou, tinha feito para acabar com o racismo. Tabata simplesmente disse que era a vez dela de perguntar, não dele, e seguiu em frente, mudando de assunto. Em outro momento, numa das muitas vezes em que Marçal tentou arrastar Boulos para uma discussão que não lhe interessava, o psolista tergiversou e afirmou que não ganha dinheiro enganando as pessoas como faz o autodenominado coach.

A tática da esquiva, no entanto, não funcionou na maioria das vezes, o que mostra o quanto a presença de Marçal, com seu estilo de bufão dotado de metralhadora giratória, moldou os rumos do debate. Boulos acabou arrastado para a lama do embate com golpes abaixo da linha da cintura de Marçal e forneceu ao influenciador imagens valiosas para os cortes da internet, como no momento em que, já fora do púlpito, tentou arrancar uma réplica de carteira de trabalho das mãos do adversário, que levantou o livreto azul sobre a cabeça do psolista como se fosse uma bíblia para “exorcizá-lo”.