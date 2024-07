O atentado frustrado contra Trump, no contexto do bipartidarismo americano, obviamente não vai fazer com que eleitores democratas se sensibilizem e mudem de voto em massa. Mas a imagem do republicano com o rosto ensanguentado e com o punho erguido, impassível e desafiador, pode ter impacto sobre um elemento fundamental e muitas vezes esquecido no processo eleitoral americano: a taxa de comparecimento nas urnas.

Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o voto não é obrigatório. Com isso, enquanto por aqui cerca de 80% dos eleitores aparecem para votar, nas eleições presidenciais americanas a taxa de comparecimento fica em torno de 60%, uma das mais baixas em países democráticos. Uma menor abstenção beneficia de forma diferente candidatos democratas e republicanos. Tudo depende de quem decide votar.

Na campanha atual, segundo as pesquisas, o presidente Joe Biden se sai melhor entre cidadãos que compareceram regularmente às urnas em eleições passadas. Trump, por sua vez, tem mais preferência de voto entre eleitores com maior histórico de abstenção. O atentado contra ele pode ser a motivação que faltava para esses americanos saírem de casa no dia das eleições. E ainda melhor para Trump se forem eleitores brancos, com mais idade e menor escolaridade — justamente o perfil mais vulnerável às teorias conspiratórias que já começaram a se espalhar após a tentativa de assassinato.