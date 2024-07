‘Somente pessoas conservadoras sofrem atentado’, diz Bolsonaro após ataque contra Trump

A afirmação do ex-presidente ignora atentados contra políticos de outros espectros ideológicos. No Brasil, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada com três tiros na cabeça e um no pescoço enquanto voltava de carro para sua casa, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Também desconsidera o assassinato do presidente John F. Kennedy, baleado por um homem armado com um rifle durante uma visita a Dallas, nos Estados Unidos. Kennedy está entre os quatro presidentes dos Estados Unidos mortos por atentados durante o exercício do mandato, que somam-se a um presidente e um ex-presidente feridos a tiros. Como mostrou reportagem do Estadão, Theodore Roosevelt sobreviveu a um tiro em 1912, quando estava em campanha para tentar a voltar à Casa Branca.

Bolsonaro ainda lembrou do atentado que ele próprio sofreu. “Ele [Trump] foi salvo, como eu fui. Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tendo em vista a gravidade dos ferimentos. Ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, no meu entender, é algo que vem de cima”, completou o ex-presidente. Bolsonaro não quis responder se falou com Trump após o atentado.