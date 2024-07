É bastante cedo para a conclusão taxativa de que o ataque a Donald Trump em um comício na Pensilvânia tende a gerar a mesma consequência do atentado contra Jair Bolsonaro (PL) no Brasil em 2018. É fato que a situação traz um novo desafio aos democratas de como lidar com um adversário apresentado como vítima da violência política. Porém, por diversos aspectos, o cenário eleitoral é bastante diferente daquele experimentado no Brasil, o que torna impossível, já imediatamente, decretar que Trump está eleito. Ele já era favorito, continua favorito, talvez um pouco mais no cenário imediato, mas a eleição ainda não acabou.

Um primeiro ponto fundamental que difere os dois cenários é o tempo até a eleição. Quando Bolsonaro foi alvo de uma facada na rua Halfeld, em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018, restava um mês para as eleições daquele ano. A pauta do atentado rendeu por semanas, alcançando o dia da votação do primeiro turno. Nos Estados Unidos, restam ainda quatro meses até a ida às urnas e o assunto dificilmente se manterá no mesmo patamar até lá.

Atentado contra Donald Trump na Pensilvânia foi comparado ao de 2018 contra Bolsonaro por aliados do brasileiro Foto: Evan Vucci/AP Photo

PUBLICIDADE Além disso, o estado de saúde de Bolsonaro era bastante mais grave do que o de Trump. O então candidato do PSL foi internado, sofreu intervenções cirúrgicas, precisou abdicar de toda a campanha e, debilitado, foi poupado por seus adversários. Também deixou de ir aos debates, ocasiões que eram esperança de desconstrução por parte de seus rivais. Trump, apesar do susto, deixou o palco em boas condições e poderá seguir sua campanha após alguns dias apesar da gravidade do ato praticado contra ele. O fato de ter deixado o palco erguendo o punho e dizendo que lutará só reforça isso. Àquela época, Bolsonaro era um candidato em ascensão, mas ainda desconhecido de importante parcela do eleitorado. O atentado fez dele a figura mais conhecida do Brasil naquelas semanas e impediu justamente a desconstrução que seus adversários, em especial o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, na época no PSDB, planejavam para a reta final da campanha. Essa desconstrução era considerada fundamental para recuperar espaço na parcela antipetista do eleitorado que acabou ficando com Bolsonaro. A situação de Donald Trump é bastante diferente. Ele já é conhecido por todos os norte-americanos, e a exposição não fará ele alcançar maiores parcelas do eleitorado que pudessem nunca ter ouvido falar daquele que foi presidente do país por quatro anos e já disputa sua terceira eleição seguida.

