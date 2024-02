O dilema consiste em se solidarizar com as dores do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, não se deixar contaminar pelos efeitos tóxicos da suspeita, investigada pela Polícia Federal, de que Bolsonaro liderou um plano fracassado de golpe de Estado. Ou seja, é preciso manter o ex-presidente e tudo o que ele representa a uma distância segura. Nem muito distante a ponto de perder o apoio da sua base de apoiadores (e de se tornar alvo de sua artilharia digital), nem muito perto a ponto de se ver associado com suas estripulias golpistas. Será preciso equilibrar lealdade bolsonarista de um lado com apego à ordem institucional do outro.

De imediato, Tarcísio mexeu apenas no segundo lado da balança ao afastar o major da reserva Angelo Martins Denicoli, um dos alvos da operação da PF, do cargo que ocupava no governo de São Paulo. De resto, Tarcísio e Zema, assim como outros governadores do Sul e do Sudeste, têm evitado se manifestar sobre a operação da PF contra o ex-presidente. Serão cobrados por isso pela militância bolsonarista. Principalmente Tarcísio, que se elegeu em São Paulo apadrinhado por Bolsonaro. Cedo ou tarde, ele precisará sinalizar que compartilha de algumas das dores do bolsonarismo para equilibrar a balança do seu capital político.

Essas dores são as mesmas desde que Bolsonaro foi derrotado nas urnas em 2022, mas foram potencializadas quando a PF bateu à porta de seus aliados e recolheu o seu passaporte, na semana passada: a crença de que o “sistema” atuou contra a “verdadeira” vontade da maioria nas eleições, a convicção de que Bolsonaro e seu entorno sofrem perseguição política e a percepção de que os valores conservadores estão sob grave ameaça.