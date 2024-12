Opinião | Versão de que militares trairiam Bolsonaro após golpe é conversa pra boi dormir

Bolsonaro já vem dizendo, desde o seu indiciamento junto com outras 36 pessoas no âmbito desse inquérito, que estudou alternativas para não ter de entregar o poder a Lula, mas tudo “dentro das quatro linhas” da Constituição e que, de resto, não tinha conhecimento de uma conspiração golpista. A soma das falas de Bolsonaro com as de seu advogado procura levar à conclusão de que o teor de qualquer conversa dele com os outros indiciados estava dentro da lei e de que, se houve uma tentativa de golpe, ocorreu à sua revelia e ele não ganharia nada com isso.

A versão de que os militares tramaram uma ruptura institucional pelas costas de Bolsonaro e que pretendiam traí-lo em seguida, em um verdadeiro golpe dentro do golpe, não é crível por três motivos. Primeiro, porque não é isso que está escrito na planilha do general Fernandes, segundo a PF. O documento detalha a estrutura e as funções de um gabinete de crise a ser instalado no dia seguinte ao golpe. Entre as suas atribuições estava assessorar Bolsonaro, não substituí-lo, como comprova esse trecho: “Proporcionar ao Presidente da República maior consciência situacional das ações em curso a fim de apoiar o processo e tomada de decisão.” O tal gabinete de crise — que vem sendo chamado de “junta militar” porque seria chefiado pelos generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto — teria também a tarefa de cooptar o apoio do Congresso, coordenar as ações de agências de inteligência e das Forças Armadas, aplicar medidas jurídicas e estabelecer um discurso único para dentro e para fora do país.

Segundo, porque a tentativa de legitimação do plano golpista (o “discurso único”) se sustentava na ideia de que as eleições vencidas por Lula tinham sido fraudadas, uma narrativa que vinha sendo construída e incentivada por Bolsonaro desde o início do seu governo. Na visão dos golpistas, e isso fica claro nos documentos citados pela PF, o poder a ser combatido, deposto, era o do TSE e do STF, não o de Bolsonaro. Esse seria mantido no cargo até a realização de novas eleições.