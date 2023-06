Do que Zanin precisa para virar ministro do STF? Entenda o processo

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin Martins precisa passar por uma sabatina e duas votações para tomar posse na Suprema Corte. Caso passe pelas etapas, Zanin – que atuou na defesa pessoal de Lula durante a Operação Lava Jato – poderá ficar no cargo até 2050, ano em que atingirá a idade limite de 75 anos e terá que se aposentar compulsoriamente.

Se for aprovado na CCJ, Zanin terá que passar pelo Plenário do Senado. Na foto, ele aperta a mão de Veneziano Vital do Rêgo, relator do seu processo na Casa Foto: Instagram

O próximo passo para Zanin conseguir a cadeira no Supremo será nesta quarta-feira, 21, a partir das 10h, quando será realizada a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O colegiado tem 26 senadores titulares na composição atual – uma vaga está aberta por indefinição dos blocos. No encontro, os parlamentares farão questionamentos gerais e específicos para avaliar se o advogado corresponde ou não às atribuições e habilidades que o cargo exige.

Votação secreta na CCJ

Depois da rodada de perguntas, os senadores vão votar secretamente para definir se Zanin está apto para integrar a Suprema Corte. O advogado precisa de pelo menos 14 votos favoráveis para ir à próxima etapa, a análise pelo plenário do Senado.

A última sabatina de um indicado ao STF aconteceu no dia 1º de dezembro de 2021, onde o atual ministro André Mendonça foi questionado por senadores por quase 8 horas. Ele foi aprovado por 18 votos a favor e nove contra. A penúltima, em outubro de 2020, foi realizada com Kassio Nunes Marques e durou 10 horas. A aprovação dele foi mais ampla, tendo 22 votos favoráveis e cinco contrários. Ambos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Plenário do Senado

Continua após a publicidade

Na votação no plenário do Senado, Zanin precisa de 41 votos para ser aprovado como novo ministro do STF. Ao todo, são 81 senadores. Caso ocorra a confirmação do nome dele, o advogado vai ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que antecipou a sua aposentadoria da Corte em abril deste ano.

Posse no Supremo

Não há uma data exata para a posse de Zanin, caso a sua indicação seja aprovada pelo Senado nesta quarta-feira. A expectativa é que o advogado ocupe a cadeira de ministro do STF antes do início do recesso do Poder Judiciário, que começa no dia 1º de julho. Caso a posse não ocorra até a data, deverá ser realizada no mês de agosto, com a volta das atividades da Suprema Corte.

De acordo com o Regulamento Interno do STF, os ministros são empossados em uma sessão solene, onde se comprometem a realizar o “bem cumprir” dos deveres do cargo, agindo em conformidade com a Constituição e as leis da República. “Prometo bem e fielmente cumprir os deveres de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República”, diz o termo de posse dos magistrados.

Uma tradição que está fora dos documentos oficiais do STF, mas que é seguida à risca, é a de que o novato é levado à Corte pelo decano do Tribunal e pelo ministro mais novo. Caso a indicação de Zanin seja aprovada pelo Senado, ele será acompanhado por Gilmar Mendes e André Mendonça.

Por fim, o termo de posse será assinado pelo presidente da República, pelos ministros da Corte presentes e pelo diretor-geral do STF, Miguel Ricardo de Oliveira Piazzi. Na posse de André Mendonça e de Kassio Nunes Marques, a cerimônia foi curta, durando apenas 15 minutos.

Recusa só ocorreu com cinco indicados

Continua após a publicidade

Em todos os 133 anos de história do Supremo Tribunal Federal, apenas cinco indicados ao cargo de ministro foram recusados pelo Senado. As negativas foram no mesmo ano: 1894.

O presidente da época, marechal Floriano Peixoto, indicou Barata Ribeiro, um médico cirurgião, e Innocencio Galvão de Queiroz, um militar, para o cargo. A brecha para a indicação de não-juristas era que, naquela época, o chefe do Executivo podia indicar uma pessoa com “notável saber”, sem deixar explícito que tal conhecimento deveria ser no campo jurídico.