Pesquisa Atlas BH: Engler tem 28,7% dos votos válidos, seguido de Gabriel com 18,6% e Fuad com 18,5%

Pesquisa AtlasIntel divulgada na manhã deste sábado, 5, aponta que o deputado estadual Bruno Engler (PL) tem 28,7% dos votos válidos e está na liderança da corrida eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte. O vereador Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 18,6%, tecnicamente empatado com o prefeito Fuad Noman (PSD), com 18,5%, na disputa pela outra vaga no segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

PUBLICIDADE O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tem 13% dos válidos e está empatado em quarto lugar com a deputada federal Duda Salabert (PDT), que marcou 11,9%. O deputado federal Rogério Correia (PT) tem 8,4%. O senador Carlos Viana (Podemos) registrou 0,5% e Indira Xavier (UP), 0,2%. Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

O instituto AtlasIntel entrevistou 2.498 pessoas pela internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo MG-07676/2024.

Nos votos totais, contabilizando os indecisos, brancos e nulos, Engler lidera com 28,2% após ter crescido ligeiramente fora da margem — ele tinha 26% no levantamento anterior, divulgado na segunda-feira, 30.

A pesquisa anterior apontava um empate quíntuplo na disputa pelo segundo lugar, mas o cenário afunilou para apenas dois candidatos: Gabriel subiu de 15,8% para 18,3% e Fuad de 15,8% para 18,2%.

Tramonte caiu de 15,3% para 12,8% e agora está tecnicamente empatado em quarto lugar com Duda Salabert, que saiu de 12,3% para 11,7%. Rogério Correia, que tinha 11,9%, recuou 3,6 pontos percentuais, para 8,3%.

Viana tem 0,5% (eram 0,1%) e Indira, 0,2% (eram 0,1%). Indecisos são 1% (eram 2,1%) e outros 0,7% responderam que votariam em branco ou nulo (eram 0,6%)

Bruno Engler, Gabriel Azevedo e Fuad Noman estão na frente na pesquisa AtlasIntel sobre a eleição de Belo Horizonte Foto: Clarissa Barçante/ALMG, Karoline Barreto/CMBH e Reprodução/@fuad_noman via X

Segundo turno

O instituto testou cenários de segundo turno apenas com Bruno Engler contra os demais adversários. Gabriel Azevedo empata tecnicamente com o candidato do PL por 44% a 40%. Brancos e nulos somam 14% e indecisos são 2%.

Engler, contudo, ganha de Fuad no segundo turno por 49% a 41%. Neste caso, indecisos também são 2% e brancos e nulos, 9%.

O deputado estadual vence Tramonte por 41% a 34% e também ganha de Duda Salabert por 52% a 36% e de Rogério Correia por 53% a 36%.

Rejeição

A AtlasIntel mede a rejeição de uma forma diferente, perguntando se os eleitores têm uma imagem positiva ou negativa dos candidatos. Outros institutos pedem aos entrevistados para responderem em quem eles não votariam de jeito nenhum.

O candidato com a imagem mais negativa é Carlos Viana, com 62%, seguido de Mauro Tramonte, com 58% e Rogério Correia, com 52%. Duda Salabert é vista negativamente por 48%, Fuad Noman por 46% e Bruno Engler por 44%. O candidato menos rejeitado é Gabriel Azevedo, com 24%.