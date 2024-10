As pesquisas acertaram o resultado das urnas em Belo Horizonte? Compare

O comando de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (MG), será decidido em um segundo turno entre o deputado estadual Bruno Engler, do PL, e o prefeito Fuad Noman, do PSD. Engler recebeu 435.853 votos, o que representa 34,38% dos votos válidos. Já Noman conquistou 336.442 dos votos, o que representa 26,54% dos votos válidos da cidade.

O terceiro colocado foi o apresentador Mauro Tramonte, deputado estadual pelo Republicanos, que obteve 192.991 votos, o que equivale a 15,22% dos votos válidos.

Pesquisas eleitorais de Belo Horizonte divergiram da apuração oficial, mesmo considerada a margem de erro, para as votações de Mauro Tramonte (Republicanos), Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) Foto: Elizabete Guimarães/ALMG, Clarissa Barçante/ALMG, Reprodução/X Fuad Noman

Segundo as pesquisas de intenção de votos, a disputa de Belo Horizonte era uma das mais parelhas entre todas as capitais estaduais. O resultado apresentado nas urnas da capital mineira diverge dos levantamentos de intenção de votos divulgados na véspera do pleito. Nenhum dos principais institutos de pesquisa conseguiu prever o resultado oficial, considerada a margem de erro de cada levantamento. Compare os resultados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os cálculos realizados pelos institutos de pesquisa.

Quaest: Engler com 30%, Fuad, 25%, e Tramonte, 20%

Levantamento da Quaest divulgado em 5 de outubro, véspera do pleito, apontava que Engler teria 30% dos votos válidos, Fuad, 25% e Mauro Tramonte, 20%.

O cálculo dos votos válidos tradicionalmente exclui os eleitores indecisos e os que responderam que anularão o voto ou votarão em branco. A Quaest, contudo, também considera o nível de probabilidade de os eleitores de cada candidato saírem de casa para votar.

Considerando a margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais, é possível afirmar que a Quaest antecipou de forma correta que a eleição em Belo Horizonte teria um segundo turno, além de acertar quais candidatos se enfrentariam na etapa derradeira do pleito.

Porém, já considerada a margem de erro, a Quaest não soube precisar o percentual de votos válidos de Bruno Engler. Considerando a margem de dois pontos percentuais, Engler poderia ter de 28% a 32% dos votos válidos. O deputado estadual do PL, porém, conquistou 34,38% dos votos válidos.

Já no caso de Fuad Noman, o índice antecipado pela Quaest foi correto. Pela margem de erro da pesquisa, o prefeito belo-horizontino poderia ter de 23% a 27% dos votos válidos. O resultado oficial foi que Noman teve 26,54% dos votos válidos.

No tocante a Mauro Tramonte, o resultado divergiu do apresentado no levantamento. Enquanto o apresentador de TV registrou 20% de votos válidos na pesquisa Quaest, ele obteve 15,22% dos votos válidos na votação oficial, em uma variação além da margem de erro.

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 belo-horizontinos entre os dias 4 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo MG-02172/2024.

Datafolha: Engler com 26%, Fuad, 25% e Tramonte, 23%

Também na véspera do pleito, o Datafolha apontou que a intenção de voto em Engler era de 26% dos votos válidos da capital mineira, seguida pelas menções a Fuad, com 25%, e de Mauro Tramonte, com 23%. O resultado do instituto sobre a intenção de voto em Engler divergiu em mais de oito pontos percentuais da votação oficial obtida pelo candidato a prefeito. O índice, portanto, variou além da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais. Os votos válidos atribuídos a Tramonte também divergiram da margem de erro. A votação obtida por Fuad Noman, por sua vez, está dentro do intervalo permitido pela margem. O Datafolha entrevistou 1.674 belo-horizontinos entre os dias 4 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo MG-05500/2024.

AtlasIntel: Engler tem 28,7%, Gabriel com 18,6% e Fuad, 18,5%

A pesquisa AtlasIntel para a prefeitura de Belo Horizonte divulgada na véspera do primeiro turno indicava Bruno Engler com 28,7% dos votos válidos. O vereador Gabriel Azevedo (MDB) registrou 18,6% e estava tecnicamente empatado dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, com o prefeito Fuad Noman, que apresentou 18,5% dos votos válidos. Mauro Tramonte vinha na sequência, com um índice de 15%.

A pesquisa apresentou um resultado numérico divergente do apurado nas urnas para os quatro candidatos mais bem colocados no levantamento, mesmo considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Azevedo, o quarto colocado, teve 10,55% dos votos.