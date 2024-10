As pesquisas acertaram o resultado das urnas em São Paulo? Compare

Na véspera do primeiro turno, o Datafolha previa um empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal, com o psolista liderando numericamente. Boulos tinha 29% das intenções de voto, seguido de Nunes e Marçal, ambos com 26%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, a pesquisa acertou o percentual de Boulos, mas subestimou o de Nunes; as contagens de voto tiveram o prefeito na liderança com 29,48% dos votos válidos e o deputado do PSOL em segundo lugar, com um resultado bastante próximo ao do emedebista, 29,07%.

A contagem dos votos de Pablo Marçal também oscilou dentro da margem. O ex-coach recebeu 28,14% dos votos válidos, dois pontos porcentuais a mais do que o previsto. Tabata Amaral teve 9,91%, um número próximo do esperado — 11%. O Datafolha estipulava ainda que Datena receberia 4%, enquanto Marina teria 2%. O resultado divergiu do esperado para o apresentador, que somou somente 1,84% dos votos válidos. A candidata do Novo também recebeu um porcentual de votos menor, mas dentro da margem de erro, e encerrou a disputa com 1,38%.