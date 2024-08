Veja quando sai a nova pesquisa eleitoral sobre a disputa à Prefeitura de SP

Será a primeira pesquisa da Quaest a medir as intenções de voto do eleitor de São Paulo após o registro das candidaturas. O levantamento anterior da empresa foi divulgado em 30 de julho e apontava, em um dos cenários estimulados, empate triplo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 20% das intenções de voto, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 19% cada.

Pablo Marçal (PRTB) aparecia na sequência, com 12%, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 5%. Esse cenário estimulado contava com a presença do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3% das intenções de voto, mas o parlamentar não seguiu na disputa. Marina Helena, do Novo, teve 3% de menções.